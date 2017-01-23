學人精？ 川普就職典禮蛋糕和歐巴馬一模一樣

川普和副總統彭斯(Mike Pence)在就職舞會中切蛋糕。(美聯社)

大廚Duff Goldman在推特上貼出兩張蛋糕的照片，並表示左邊蛋糕是他四年前為歐巴馬就職做的，右邊的是出現在川普就職舞會上的，但他沒有做右邊的蛋糕。(圖取自Duff Goldman的推特)

為前任美國總統歐巴馬(Barack Obama)製作就職蛋糕的甜點大廚Duff Goldman，發現前幾天甫上任總統的川普(Donald Trump)在就職舞會上切的蛋糕，居然和他四年前為歐巴馬連任所做的一模一樣，現在傳出川普團隊要求蛋糕店仿製歐巴馬的蛋糕。

根據《華盛頓郵報》(Washington Post)，Goldman發現這個雷同後，在推特指出這點、並貼出這兩個蛋糕的對照。照片看的出來這兩個蛋糕都有九層、鑲著星星形、美國錢幣等的裝飾。Goldman表示他沒有為川普做蛋糕，並加上一個表情疑惑、在思考的表情貼圖。但之後他稱讚製作該蛋糕的人做得很好，並表示蛋糕裝飾者常常互相借用對方的創意、啟發彼此靈感，這是這個行業保持創新、和世界保持聯繫和前進的方式。

川普的團隊不願回答記者關於這個蛋糕的問題，並將之轉給國防部計畫就職舞會的人，但國防部表示他們不負責回答提問。最後製作這個蛋糕的店Buttercream Bakeshop出面回應，店長Tiffany MacIsaac說，她說訂蛋糕的人拿著歐巴馬的蛋糕的照片，要求蛋糕店照著重做一個。該店雖曾建議將歐巴馬的蛋糕當做基礎、再加些許變化，但對方堅持要一模一樣的。MacIssac不願透露訂蛋糕的人的身分，僅表示將把這個蛋糕的獲利，捐給支持LGBT平權的慈善機構。

她對這個蛋糕受到矚目感到相當驚訝，因為原本這個蛋糕只是個道具，9層中只有底下三層可以吃，其他都是保麗龍。

川普的團隊不是第一次被指控涉嫌抄襲，川普的助理Monica Crowley因其撰寫的書被人發現有好幾段抄襲，因此表示她不會出任國家安部發言人的職位。川普妻子梅蘭妮(Melania Trump)去年在共和黨全國代表大會上的演講，也被人發現抄襲前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)在2008年發表的演講。

(中時電子報)