港媒：南海局勢嚴峻 中共海軍角色吃重
中國大陸解放軍北海艦隊司令員袁譽柏中將近日調任南部戰區司令員，據分析，這顯示隨著南海局勢趨於嚴峻，海軍角色吃重。
香港大公報今天刊登文章指出，海軍出身的袁譽柏執掌南部戰區釋放多重含義，其一是打破陸軍將領掌管各大戰區的慣例。
其二是充分凸顯出捍衛南海戰略安全和海洋權益，日益成為南部戰區的重中之重。
文章指出，南部戰區扼守大陸南大門，東西綿延上千公里，主要因應兩大戰略方向的安全任務，一是在正南方向維護南海主權和安全，二是應對東南亞方向特別是中緬邊境時常發生的緊張局勢。
文章表示，南海周邊毗鄰國家眾多，又是重要的戰略通道，美國推行「重返亞洲」的一大重點，就是把南海局勢「攪渾」，因而前些年出現了中國與菲律賓關係嚴重緊張的局面。
據分析，鑑於南部戰區的特殊使命，在去年組建之初，中共中央就調時任海軍後勤部部長魏鋼擔任南部戰區首任副司令員兼參謀長，魏鋼因而成為第一位海軍出身的戰區參謀長。
而以往的七大軍區參謀長全部由陸軍將領擔任。
文章強調，這次袁譽柏的上任，令南部戰區的「海軍藍」成色更足。
文章又表示，按照解放軍軍改部署，未來將重點發展海軍、空軍、火箭軍等作戰力量，壓減陸軍；作為守備南海的戰區，南部戰區此番由海軍將領擔任主帥，發展方向無疑更為明晰。
解放軍高層最近出現大調動，除了袁譽柏外，南部戰區副司令員兼南海艦隊司令員沈金龍出任海軍司令員、魏鋼調任東海艦隊司令員。
此外，歷任南海艦隊副司令員、南部戰區副參謀長的張文旦調任北海艦隊司令員。
文章指出，這意味著，南部戰區將領包攬了海軍總部及三大艦隊之中的兩支艦隊的「一把手」，顯示出高層肯定南部戰區尤其是海軍近些年的成績。1060123
(中央社)
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