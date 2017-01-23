美聯航國內航班一度停飛 停飛已解除

美國聯合航空公司（United Airlines）表示，由於電腦系統發生故障，聯航今天全美所有國內航班一度停飛，現在已解除停飛令。

美聯社報導，聯航發言人發表簡短聲明說，因發生「IT問題」，已發布禁飛通知，但沒有透露進一步細節，目前也不清楚波及多少航班。

根據彭博，聯航發言人表示：「我們已解決問題，航班正在恢復當中。然而，在我們努力讓班機今晚出發的同時，顧客可能經歷更多延誤。我們在此對顧客所造成的不便表達歉意。」

總部位於芝加哥的聯合航空和聯合快捷航空公司（United Express）每天在世界5大洲339座機場，提供4500多個航班服務。（譯者：中央社陳昱婷）1060123

(中央社)