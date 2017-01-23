反川普 抗議歌曲湧現
美國總統川普選戰背離傳統，斥責墨西哥移民、穆斯林和其他少數族群，引發大量抗議歌曲傾巢而出。他20日宣誓就任成為美國第45位總統後，再度引發新一波抗議歌曲浪潮。
法新社報導，加拿大獨立搖滾樂團拱廊之火（Arcade Fire）和虛擬樂團街頭霸王（Gorillaz），兩個睽違樂壇多年的知名樂團，都剛好在川普就職典禮前發行新作。
拱廊之火的新歌「I Give You Power」加入電子合成音效，帶有黑暗色彩的韻律感，由美國老牌節奏藍調歌手和民權運動人士瑪維絲史黛波（Mavis Staples）演唱。
拱廊之火表示，將把歌曲所得捐給誓言要與川普打官司的美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）。
街頭霸王的新歌「哈利路亞錢」（Hallelujah Money，暫譯）是風格迷幻的電子音樂，與水星音樂獎（Mercury Prize）得主、情感豐富和音域寬廣的英國歌手班傑明克列門丁（Benjamin Clementine）合作。
「我們的第一個百日」（Our First 100 Days）運動計畫從川普擔任總統第1天到第100天，每天發布1首歌曲，來支持為移民權利、氣候變遷發聲和其他受到新執政政府威脅的團體。
「我們的第一個百日」接續選戰期間「30天，30首歌」（30 Days, 30 Songs）運動，當時美國搖滾樂團R.E.M.、俏妞的死亡計程車（Death Cab for Cutie）、艾美曼恩（Aimee Mann）和法蘭茲費迪南（Franz Ferdinand）等藝人的新舊歌曲也都每天輪番上陣。（譯者：中央社陳昱婷）1060123
(中央社)
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