雲珍藝閣糖都故事 綻放台灣燈會亮點

我要評比

2017台灣燈會在雲林，今天發表「雲珍良品、百米藝閣、歡樂糖都、雲林故事」燈區，綻放台灣燈會亮點。

台灣燈會在雲林2大燈區及展期，分別是虎尾主燈區（農博生態公園、高鐵雲林特區）2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區（北港鎮）2月7日至19日。

燈會以「吉鳴雲揚」主題，呈現「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，衍生「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」的6大燈區，並依各別特色綻放21個燈區亮點。

雲林縣長李進勇、副縣長張皇珍及各界，上午在縣府廣場發表「百米藝閣、歡樂糖都、雲珍良品、雲林故事」燈區。

李進勇表示，特色燈區有造型獨具的七彩燈飾，並以高科技AR技術打造互動藝閣，讓觀賞遊客化身成藝閣表演者，增添觀賞燈會樂趣，保證大小朋友樂趣無窮。

「百米藝閣」打造超過100公尺長藝閣車時光廊道燈區，結合時下流行的AR技術打造互動藝閣；「歡樂糖都」將糖都與農業融入童話世界及親子心型花燈DIY。

「雲林故事」推出陣頭之鄉主題花燈，結合民俗、戲劇、音樂、舞蹈等多元表演，呈現人文風情；「雲珍良品」網羅縣內8家觀光工廠，打造16座可愛造型花燈，並有廠商贊助的汽車當摸彩品，邀民眾全家大小歡樂一堂。1060123

(中央社)