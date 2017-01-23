台泥辜成允傷重不治 檢警將相驗遺體釐清死因

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我要評比

台泥董座辜成允星期六在台北晶華酒店吃喜酒後，疑似從三樓樓梯摔下二樓平台，當場失去意識，送馬偕醫院急救，後傷重轉振興醫院，今天凌晨宣告不治。

台北市警方已報請檢察官，將會同法醫相驗遺體，並傳喚當天目擊者問訊與調閱監視畫面、病歷等，釐清其死因。

(中時)