陸軍一中士日前摔下復仇者飛彈車 昨夜不治

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陸軍第六軍團指揮部今（23）日表示，所屬21砲指部陳姓中士，於18日執行復仇者飛彈車每日例行性檢查,在離開飛彈塔下車時不慎墜地，單位立即將陳士送往淡水馬偕醫院急救，惟因傷勢過重，昨（22）晚不幸離世。

第六軍團指出，肇案後即指派高階幹部前往妥處及聯繫家屬，陸軍司令王信龍上將亦前往醫院慰問，協請醫院全力救治，並由三軍總醫院神經內科主任會診，全力給予最佳醫療照護。

第六軍團對陳士過世甚表哀慟，將協助家屬處理後續撫卹及喪葬事宜；另援引為案例，要求所屬單位強化安全防險作為，以防類似案例再發生。

(中時)