蕭萬長：詹啟賢能帶領國民黨走出谷底

已請辭的國民黨首席副主席詹啟賢今天宣布參選國民黨主席，前副總統蕭萬長出席力挺指出，詹啟賢不但能救人、能救企業，相信也有能力帶領國民黨走出谷底，重新贏得人民信任。

詹啟賢上午在台大校友會館舉行記者會，宣布參選國民黨主席，蕭萬長、前工研院董事長蔡清彥、前國安會秘書長丁渝洲、前新聞局長邵玉銘、台北市前副市長邱文祥，前立委朱俊曉等人出席。

蕭萬長表示，他認識詹啟賢超過20年，詹啟賢是有情有義的「能革者」，他當年組閣時，為了革新全國醫療施政，要從民間尋找一個懂得理論兼實務經驗的衛生署長人選，詹啟賢應允承擔，還放棄美國國籍，署長任內盡心盡力推動全國緊急醫療體系、傳染病防治法、成立醫病管理局。

蕭萬長說，民國96年，國民黨提名前總統馬英九與他競選正副總統，詹啟賢出任競選總部的執行總幹事，負責運籌帷幄，協助馬英九走入地方，拉進和地方距離，最後馬蕭配高票當選；去年國民黨跌入谷地，詹啟賢應邀出任首席副主席，承擔艱難，任勞任怨，有情又有義，值得黨員信賴。

蕭萬長指出，詹啟賢是有能力解決問題的幹才，本來在美國行醫，民國78年回台主持奇美醫院，讓醫院轉虧為盈，並成為南台灣的醫療重鎮，贏得南部病患的好評；民國96年國光生技公司陷入破產，詹啟賢臨危授命擔任董事長，使國光公司轉型成功，成為國內頂尖的生技疫苗公司，證明詹啟賢不但能救人、能救企業，他的卓越見識，能帶領國民黨脫胎換骨。

蕭萬長說，今後美中台三角關係複雜微妙，台灣涉外事務，國民黨主席是重要角色，詹啟賢的歷練能力，能讓大家放100個心，因此他鄭重向黨內同志推薦詹啟賢。

他說，國民黨處於風雨飄搖之際，黨主席不再是榮耀和權力中心，而是背負黨存亡的職位，詹啟賢在此刻挺身而出，為國民黨復興承擔責任，相信詹啟賢有能力帶領國民黨走出谷底，重新贏得人民信任。1060123

(中央社)