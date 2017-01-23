台北市計程車春節加成 1趟多20元

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台北市政府交通局公共運輸處表示，為體恤計程車運將農曆新年期間辛勞，今天起到2月1日止，每趟加收新台幣20元運價。

公運處說，已全面換新計費錶，運將可用新式計費錶內建「春節加成」功能，未選取或仍用舊錶者，應依照跳錶金額收費，不得額外加收。

另外，民眾在春節期間如果遇到運將超收車資、拒載等情形，可向公運處或警察機關檢舉，或撥市民專線1999申訴，經查證屬實，可依違反公路法或道路交通管理處罰條例舉發。1060123

(中央社)