1月23日中視午間新聞速速報
辜成允重傷不治 享壽62歲
台泥董事長辜成允前天赴晶華酒店參加喜宴，不慎從3樓摔到2樓半平台，當時失去意識，送醫急救。但辜成允還是不幸在今天上午6點22分左右在振興醫院過世，享壽62歲。
機捷噪音穿腦 三重居民怒
桃園機場捷運將通車，近日密集試車，但經過新北三重路段全罩式隔音牆時，疑因設置不當，產生隧道集音效果，讓三重區環河南路沿線四千多名住戶苦不堪言
三星證實 Note 7兩大爆點
三星今（23）日在南韓舉辦 Galaxy Note 7 事件特別說明會，承認電池就是造成Note 7 起火自燃的原因，也證實引發電池短路有兩大原因，一是設計不良，二是製程瑕疵。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：辜成允
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