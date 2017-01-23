海德溫59桿沒贏 史瓦福特Builder首捧美巡金盃
儘管加拿大好手海德溫第3輪飆出美巡史上第9次5字頭成績59桿(-13)，但只讓他享受一天的領先快感，23日決賽輪被美國選手史瓦福特的67桿(-5)後來居上，抱走Career Builder挑戰賽冠軍盃，自己則以1桿之差退居第2。
海德溫第3輪揮出13鳥0柏忌59桿，不僅平了美巡單輪最多鳥紀錄，也成為史上第8位、第9次揮出5字頭佳績，一舉攻上排頭，可惜最後1輪只打出70桿，拱手讓出冠軍盃，前一天的59桿沒能讓他攻頂達陣。
美巡史上共有9次出現5字頭成績，其中只有4次最終贏得冠軍，包括美國23歲新秀湯普森在上1場Sony公開賽，海德溫則是史上第5位「5字頭俱樂部」成員沒能奪冠選手。
今年29歲的史瓦福特決賽輪拉尾盤，第15洞抓下小鳥後躍居並列領先，第16洞5桿長洞第2桿用4號鐵桿攻上230碼外果嶺，接著2推抓鳥，躍居單獨領先，第17洞3桿洞再抓到1.5呎1推小鳥，確保冠軍穩穩到手，最終以總桿268桿(-20)，擊敗海德溫的269桿(-19)，奪得逆轉勝與美巡首冠。
史瓦福特2013年威巡獎金榜第21，2014年升上美巡，經過3年多奮戰，終在Career Builder挑戰賽首嘗冠軍甜果。
去年底接受2次疝氣手術的美國46歲左手老將米克森，此戰復出，但未打出最佳狀態，以總桿277桿(-11)獲得並列第21。
(中時電子報)
關鍵字：美國
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