NBA》補強戰力？公牛兜售隆多與米洛提奇
根據《芝加哥太陽報》指出，公牛為了補強戰力，有意兜售前明星級控衛隆多與射手米洛提奇，但明眼人都知道，公牛是有意將燙手山芋隆多送走。
隆多是公牛本季開季初的先發控衛，但隆多與總教練荷伊伯格不合，甚至大鬧脾氣，導致被教頭冰凍懲處，近來雖已解凍，但只能從替補出賽，而隆多的表現欠佳，所以公牛才動起打他送走的念頭。
至於公牛原本期盼的米洛提奇，本季場均9.3分，三分球投籃命中率只有31.1%，皆創下來到公牛之後新低紀錄，公牛目前戰績22勝23敗，暫居東區老八，球團在面臨晉級危機的情況下，打算將兩人放在交易平台上換取即戰力球員。
對此，公牛一哥吉米巴特勒願意出面招攬頂級球員，而公牛總管佛曼則說除非有合適的交易籌碼，否則不會輕易送走兩人。
(中時電子報)
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