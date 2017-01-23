就怕跌倒會重傷 天冷手不要放口袋
長者跌倒易重傷，職能治療師說，年長者最常在浴室、臥房跌倒，除做好防滑、夜間照明，最近天冷，也應避免手插口袋，以免發生意外無法即時應變。
台灣水泥股份有限公司董事長辜成允22日傳出前晚在酒店參加活動時摔傷，送馬偕紀念醫院急救，後轉往振興醫院加護病房救治，今天清晨過世，享壽63歲。
安德復復健專科診所職能治療師林怡辰受訪時表示，長者最常跌倒的地方分別是浴室和臥房。浴室地板應該維持通風、乾燥，且在浴缸、淋浴間貼上防滑用品。
林怡辰說，很多人都會在浴室門口放腳踏墊，但腳踏墊沒有止滑功能，或只是隨便鋪上一條毛巾，結果一踩出浴室就滑倒，非常危險。最好用有止滑功能的地墊。
她表示，年長者晚上可能頻尿，需要起床如廁，但他們通常血液循環較差，長時間躺臥又站起，可能有姿勢性低血壓，加上夜間照明不良，摸黑行進時可能撞到家具，被電線絆倒。如果不影響睡眠，最好在床邊置放小夜燈。
天冷，不少長者習慣手放口袋；林怡辰表示，人在跌倒時，都會有本能保護反應，手可以及時幫忙，但如果因為天冷，放在口袋裡，可能來不及應變，增加跌倒傷重的風險。
除了環境預防，林怡辰說，長者可運動提升核心肌群力量，著重下肢訓練。如扶著牆兩腳墊起，每次10秒鐘，一回合可做10次；也可以靠牆或扶著穩固家具深蹲，但顧慮安全，不用蹲的過低，且膝蓋不能超過腳尖，同樣也是每次10秒，蹲10次。
林怡辰說，也可以扶著牆壁單腳站立，一次站10秒，一腳可站10次，這些運動都對下肢訓練很有幫助。1060123
(中央社)
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