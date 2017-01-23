皇家投手溫杜拉車禍亡 棒壇一片哀戚
美國職棒大聯盟（MLB）堪薩斯市皇家投手溫杜拉（Yordano Ventura）今天在家鄉多明尼加車禍身亡，得年25歲。棒壇驚聞噩耗一片哀戚，眾多球員紛紛推文致哀。
法新社報導，皇家隊已證實噩耗。車禍細節目前不得而知。
大聯盟在推特（Twitter）寫道：「我們為25歲溫杜拉車禍喪生的噩耗震驚悲慟。」許多網友也留言表示願他安息，不少人留下哭臉圖，大嘆他英年早逝。
皇家總經理摩爾（Dayton Moore）在聲明中說：「我們在此慰問尤丹諾（溫杜拉）家人，為這位年輕人過世深感哀悼。」
「他是如此年輕、有才華，充滿青春活力，遇人總是笑容滿面。我們會集體熬過這一關，但此刻只能哀悼與紀念尤丹諾的人生。」
溫杜拉的皇家隊友穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）推文：「王牌我愛你。我不知道該說什麼，只知道我會非常想念你。」
坦帕灣光芒投手阿契爾（Chris Archer）也推文：「大家啊，誰都可能碰上悲劇，請在外一定要小心安全。慰問溫杜拉家人。#願安息。尤丹諾，很愛看你投球。」
波士頓紅襪投手普萊斯（David Price）也悲嘆溫杜拉職業生涯才剛啟程就結束。「今晨一大噩耗！尤丹諾願安息。這孩子超有才華，才要大展身手。慰問他的家人。」
此外，33歲的前大聯盟三壘手馬爾特（Andy Marte）今天也在多明尼加另一場車禍喪生。
根據路透社，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）在聲明中說：「今天對我們整個棒壇來說實在是難過的日子，對溫杜拉和馬爾特家鄉多明尼加許多忠實粉絲來說尤其如此。」（譯者：中央社盧映孜）1060123
(中央社)
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