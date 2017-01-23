三星：Note7起火 電池缺陷所致
三星電子公司今天表示，根據調查結果顯示，三星Galaxy Note7起火事故是由於電池缺陷所致。三星對未能徹底檢驗電池，深感責任重大。
三星電子無線產業部部長（社長級）高東真上午10時，在首爾市瑞草區三星電子瑞草辦公樓內舉辦的記者會上，作出上述發言。
南韓「中央日報」網路版引述高東真表示，對20萬台產品和3萬個電池進行大規模的充電放電實驗，再次出現燒毀（由於著火致損壞）現象。經確認，發現用於Galaxy Note7上的兩款電池各因不同的原因出現燒毀現象。
據報導，在Galaxy Note7上搭載的是三星SDI和中國ATL電池，但三星電子在今天記者會上並未公開特定的合作企業名稱。
三星電子說，外國專業機關也認為，電池自身的缺陷是導致Galaxy Note7起火的原因。
三星電子也表示，雖然Galaxy Note7起火是因電池的缺陷所致，但是電池的大小和容量等規格是由三星方面規定的，因此將所有錯誤都推給合作的企業並不可取。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。