三星：Note7起火 電池缺陷所致

三星電子公司今天表示，根據調查結果顯示，三星Galaxy Note7起火事故是由於電池缺陷所致。三星對未能徹底檢驗電池，深感責任重大。

三星電子無線產業部部長（社長級）高東真上午10時，在首爾市瑞草區三星電子瑞草辦公樓內舉辦的記者會上，作出上述發言。

南韓「中央日報」網路版引述高東真表示，對20萬台產品和3萬個電池進行大規模的充電放電實驗，再次出現燒毀（由於著火致損壞）現象。經確認，發現用於Galaxy Note7上的兩款電池各因不同的原因出現燒毀現象。

據報導，在Galaxy Note7上搭載的是三星SDI和中國ATL電池，但三星電子在今天記者會上並未公開特定的合作企業名稱。

三星電子說，外國專業機關也認為，電池自身的缺陷是導致Galaxy Note7起火的原因。

三星電子也表示，雖然Galaxy Note7起火是因電池的缺陷所致，但是電池的大小和容量等規格是由三星方面規定的，因此將所有錯誤都推給合作的企業並不可取。1060123

(中央社)