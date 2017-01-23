高屏空氣品質差，環團219將上街怒吼

環保團體2月19日將舉辦遊行，預計號召5000人上街表達對空汙的不滿。（林宏聰攝）

1名時代力量成員戴著防毒面罩力挺環團，凸顯對高雄空氣品質的疑慮。（林宏聰攝）

「南部1年有9個月處於毒氣中，活得下去嗎？」要健康婆婆媽媽團等多個環保團體指出，高屏地區空氣汙染嚴重，政府卻遲遲沒有作為，環團將於2月19日舉辦反空汙大遊行，號召人民站出來，「如果人不夠多，政府根本不當一回事」。

環團23日上午在中央公園舉辦記者會，舉標語宣告2月19日將舉行「我在高雄，反空汙大遊行」，活動總召陳椒華表示，南部1年有220天處於PM2.5超過年平均2倍的高危險環境中，環團要求行政院、環保署南遷，感受南部人的痛苦。

要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊說，只要吹東北季風，小港沿海6里均飄散中鋼露天堆置的煤礦灰，要求中鋼要盡快處理煤礦沙室內貯存。

中鋼則回應表示，去年12月底已發包施作防塵網，相信完工後將能有效降低煤礦沙揚塵溢散問題。

親民黨籍高市議員吳益政也出席這場記者會，他表示，過去PM2.5是專業議題，如今因為幾乎天天超標，大街小巷已琅琅上口，顯示這是大家共同關切的問題，呼籲民眾219踴躍站出來，因為現在政黨很「皮」，人如果不多，根本不當一回事。

高市環保局長蔡孟裕強調，為解決汙染問題，去年淘汰8萬1927部二行程機車，數量全國第一，另報廢891輛老舊柴油車、公告高雄港為低汙染示範運行區、在空氣不佳時啟動54次應變作為，不過改善空汙非一蹴可及，盼全體市民一起努力。

「219我在高雄，反空汙大遊行」將於2月19日中午12時30分登場，擬號召5000人參加，與中部場次相呼應，當天將從高雄中央公園沿中山一路、五福二路、成功一路到行政院南部聯合服務中心，再經六合二路、中華三路、民生二路、中山一路回到原點，預計下午5點結束。

(中時)