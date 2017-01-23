骨盆多處骨折 劉德華親發信安撫粉絲

劉德華墜馬復原需至少6-9個月。（圖／達志影像）

劉德華（華仔）上週因人到泰國拍廣告不慎墜馬，他骨盆撕裂傷，今（23日）公司再發聲明，透露他骨盆多處骨折，加上筋腱肌肉拉傷，他需住院6-8週。為了安撫粉絲，華仔的官網「華仔天地」也發出一封信，感性向大家說「讓家人憂心了！」

劉德華在官網向粉絲報平安。（圖／翻攝華仔天地）

劉德華因墜馬被踩傷造成骨盆多處骨折，雖然沒有性命安危，但醫生評估後他至少得住院6-8週，且恢復期長達6-9個月，等於今年工作全報銷！除了親友擔心外，他的粉絲更是著急不已，但貼心的華仔在聲明稿發出後沒多久，「華仔天地」官網也發出一封信，強調「我會完全遵從醫務團隊會診的建議！」

知道粉絲擔憂，華仔也感性說「我知道你們的痛不會比我的小和少！我會靜靜的休養，快快的好起來！」

(中時電子報)