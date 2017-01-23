教育部被闖入 教長：不必變成銅牆鐵壁
教育部昨天被反年金改革人士闖入，加上之前私校教師及反課綱學生事件，已成為政府部會中被闖入最多次的機關。對此，教育部長潘文忠今(23日)表示，「開放是最好的溝通」、「不需要變成銅牆鐵壁」，將維持一般門禁管理，不會把民眾阻絕於外。
教育部位處台北市核心地帶，雖有門禁，但盡量讓一般民眾方便，譬如周日就開放停車場，讓隔壁濟南教會做禮拜的人進來停車，周日下午也成為台中啟明學校學生集合之處，他們會進來上廁所，之後集體搭車返校。
不過教育部這種開放式管理，卻讓一些民眾濫用。曾有人將這裡當成私人停車場，人出國去了，車子卻停了快1個月；近年來，更不斷有抗議人士闖入，反課綱學生、私校教師及反年金改革人士，都直闖教育部內，表達訴求。
昨天有二、三十位反年金改革人士闖入教育部大廳，對此，潘文忠說，根據他的瞭解，這些人雖然闖進來，並沒有進入辦公空間，過程平和，也很快就離開；關於受到驚嚇的駐衛警，已請他今天在家休息1天。
「民眾對教育議題有不同看法，教育部都願意聆聽。」潘文忠呼籲，民眾表達意見時應該和平理性，避免發生衝突，教育部也會持開放態度和他們溝通。
教育部未來是否加強門禁管理？潘文忠表示，「不會把教育部變成銅牆鐵壁」，教育部仍會多聽民眾意見，並與他們對話，將維持一般門禁，不會刻意把民眾阻絕於外。
(中時)
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