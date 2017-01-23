高鐵10周年 外籍顧問自發揪團回台灣

因高鐵通車10周年，40多位高鐵興建、營運初期的外籍顧問自發性回台，高鐵也邀請他們參觀探索館。（讀者提供）

因高鐵通車10周年，40多位高鐵興建、營運初期的外籍顧問自發性回台聚首。（讀者提供）

曾協助高鐵訓練駕駛的澳籍司機員，此次也有返台，在台工作後，因為很喜歡台灣，即便在澳洲，適逢台灣國慶、元旦，他就會戴上繡有台灣國旗的圍巾。（讀者提供）

台灣高鐵日前通車10周年，除了系列活動，其實還有一行40多人，悄悄從世界各地回到台灣看看高鐵。他們就是當初在高鐵興建、營運初期，從法國、德國、澳洲及英國等國請來的外籍顧問。一行人除了與高鐵老友聚首，也應高鐵之邀，參觀高鐵適逢10周年，再開幕的探索館。

高鐵興建、營運初期，交通部及高鐵從法國、德國、澳洲及英國等國，請來300多位外籍工程師、技師及司機員等擔任顧問，協助營建車站、軌道，還有訓練台灣本土司機員、車長及調度行控中心人員等，分別待了1到5年不等。

此次一位法籍顧問聽聞高鐵通車10周年，自發性號召40多人，放下手頭工作，也要從世界各地回台灣看看。

當初約有100位外籍司機員來到台灣，一位此次返台的法國高速列車（TGV）司機員表示，當初TGV支援近60個司機員，希望帶給高鐵高準點率，「沒想到10年過去了，台灣高鐵確實達到高準點率，TGV反而輸給高鐵。」

這些外籍顧問也將台灣經驗帶向世界。如一位澳籍司機員回到澳洲後，將台灣高鐵的訓練經驗，帶到昆斯蘭、墨爾本鐵路；一位法籍女性行控員，因台灣高鐵顧問經驗，打開視野，往國際發展，分別前往杜拜、沙烏地阿拉伯繼續擔任鐵路顧問。

一位德籍司機員Becker此次雖因公未能返台，卻也曾在台灣留下趣事，原來當時他的父親在德國病重，他心急之下，到台南拜媽祖，隔日父親就從加護轉普通病房，進而出院，他依照台灣習俗還願之餘，特別買了一尊媽祖神像，請廟方開光後，帶回德國漢堡，據說在當地「香火鼎盛」。

台灣高鐵得知外籍顧問回台消息後，也備票請他們到位於桃園，記錄高鐵興建、營運歷史的探索館參觀，在場也有高鐵員工與當初擔任訓練工作的外籍顧問相見歡。

(中時)