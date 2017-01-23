駐法代表張銘忠出席台籍書畫家個展

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中華民國駐法國代表張銘忠夫婦於當地時間22日專程赴巴黎西北方120公里的盧恩（Rouen）市，參加台籍書畫家蘇紋玉在當地「水岸另一方協會」舉辦的書畫個展開幕。

張銘忠夫婦也和近70位法國藝術家會友及眷屬，一起聆聽音樂家Christophe AMELINE演唱自己作曲填詞的作品。

音樂會後，蘇紋玉對於首次晤面的音樂家及其作品發表感想，提到多項巧合，包括其中一首名為「Les herbes folles」（瘋狂的草）的歌，和她展出的一幅「狂草」，不謀而合且相互呼應。

蘇紋玉隨後簡介她此次的創作理念，引導法國友人同好欣賞中華文化底蘊深厚的書法及國畫之美，並與在場法籍人士熱絡互動。

張銘忠致詞指出，非常榮幸應邀與法國藝術家齊聚一堂，欣賞優美的創作音樂，在繁忙複雜的現實生活中，有如身處在沙漠中的綠洲般，預定2月2日將再次前來盧恩，向市長及市府主管和藝文活動團隊賀年。

「水岸另一方協會」準備了餐點供與會者取用，增進大家互動。

蘇紋玉特別感謝張銘忠夫婦於百忙中專程到場支持台灣藝術家，除了表達感謝，也肯定這將有助於凝聚旅法僑心。1060123

(中央社)