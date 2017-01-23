駐法代表張銘忠出席台籍書畫家個展
中華民國駐法國代表張銘忠夫婦於當地時間22日專程赴巴黎西北方120公里的盧恩（Rouen）市，參加台籍書畫家蘇紋玉在當地「水岸另一方協會」舉辦的書畫個展開幕。
張銘忠夫婦也和近70位法國藝術家會友及眷屬，一起聆聽音樂家Christophe AMELINE演唱自己作曲填詞的作品。
音樂會後，蘇紋玉對於首次晤面的音樂家及其作品發表感想，提到多項巧合，包括其中一首名為「Les herbes folles」（瘋狂的草）的歌，和她展出的一幅「狂草」，不謀而合且相互呼應。
蘇紋玉隨後簡介她此次的創作理念，引導法國友人同好欣賞中華文化底蘊深厚的書法及國畫之美，並與在場法籍人士熱絡互動。
張銘忠致詞指出，非常榮幸應邀與法國藝術家齊聚一堂，欣賞優美的創作音樂，在繁忙複雜的現實生活中，有如身處在沙漠中的綠洲般，預定2月2日將再次前來盧恩，向市長及市府主管和藝文活動團隊賀年。
「水岸另一方協會」準備了餐點供與會者取用，增進大家互動。
蘇紋玉特別感謝張銘忠夫婦於百忙中專程到場支持台灣藝術家，除了表達感謝，也肯定這將有助於凝聚旅法僑心。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。