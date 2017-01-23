俄羅斯僑界舉辦新春餐會

俄羅斯僑界於當地時間21日晚間在莫斯科舉辦新春餐會。由俄羅斯台灣商會主辦，駐俄羅斯代表處協辦。

台商會會長張碧玉同時也是俄羅斯地區的僑務委員，她趁此次聚會，向僑胞報告去年10月回國參加僑務會議及參訪心得。

駐俄代表王建業致詞時肯定主辦單位的努力。同時也指出，台商在俄國拓展經貿的同時，也能在教育、生活、文化等領域促進台俄雙方的實質合作。他強調，台灣在俄羅斯的僑界規模雖不大，但是大家同心協力，能夠發揮的影響力絕對不小。

另外，在俄國工作多年的代表處經濟組組長陳秀全即將任滿返國，他和台商建立了良好的友誼，台商們紛紛舉杯祝福他，也歡迎接任的經濟組長張煜霖。

這次新春餐會有台商、僑胞、留學生共70多人與會，場面熱鬧溫馨。1060123

(中央社)