AIT拜年影片 美式螞蟻上樹入菜

美國在台協會（AIT）23日在臉書上公布農曆春節拜年影片，分享傳統美式食物。例如美式「螞蟻上樹」（Ants on a log），是美國學童常吃的點心之一，做法簡單且健康美味。中央社記者顧荃攝 106年1月23日

美國在台協會（AIT）今天在臉書上公布農曆春節拜年影片，分享傳統美式食物。例如美式「螞蟻上樹」（Ants on a log），是美國學童常吃的點心之一，做法簡單且健康美味。

美國在台協會上午在臉書公布農曆春節拜年影片，處長梅健華（Kin Moy）和副處長傅德恩（Robert Forden）邀請AIT本地員工到梅健華家中作客，品嚐道地美國菜，如辣豆醬、焗烤起司通心粉、烤棉花糖巧克力夾心餅等6道菜，明天起也將在臉書上陸續公布食譜。

AIT文化新聞組美國中心主任蘇阿麗受訪表示，美國和台灣共同的節日傳統，就是和親朋好友齊聚一堂，享用美食，希望藉由這支拜年影片，加深雙方的文化交流。

蘇阿麗說，例如影片中出現的果凍沙拉（Jell-o Salad），是她的家鄉明尼蘇達州特色點心，感恩節或聖誕節的餐桌上常少不了它。

蘇阿麗並提供她的果凍沙拉家傳食譜，先用橘子口味果凍粉3盎司與1杯熱水混合攪拌，果凍粉完全溶解後再加入1杯冷水，放入冰箱冷卻約15分鐘；在果凍還沒凝固前，再拌入鮮奶油8盎司和奶油起司3到4盎司，並加入鳳梨罐頭或其他喜歡的水果罐頭，輕輕攪拌均勻後，放入冰箱靜置至少30分鐘，凝固後即可上桌。

另外一道美式「螞蟻上樹」，名稱雖與中文菜餚相同，但口味完全不同，而且做法簡單，大人小孩都可以輕鬆動手做。蘇阿麗示範，只要將西洋芹切成喜歡的大小，抹上花生醬，再把葡萄乾擺在花生醬上，就大功告成。

美式「螞蟻上樹」還可以根據口味喜好做出其他變化，如花生醬可換成奶油起司、榛果可可醬或任何喜歡的抹醬，葡萄乾也可換成花生或其他乾果。1060123

(中央社)