反空污找藍天 高市環團219上街頭

要健康婆婆媽媽團等數個環保團體今天以「找藍天、反空污」為訴求，指控高雄市空氣品質全國最差，呼籲民眾219上街頭，讓中央正視高雄的空污問題。

高市府環保局指出，細懸浮微粒PM2.5形成原因很複雜，工廠、機動車輛、營建工地等都是排放來源，絕非單一污染源控制即可獲得改善，再者有文獻指出有部分PM2.5來自境外，致提高管制難度。

環保局說，改善空污是長期工作，非一蹴可及，尤其在污染源的管制，除了工廠外，交通工具也是不可忽視的污染源；已努力汰舊換新及推動工廠改用低污染燃料或精進防制設備效率等，籲民眾和政府一起努力提升空氣品質。

「219我在高雄 反空污大遊行」今天召開記者會，總召陳椒華指出，南部地區一年有220天都是處於一級致癌物PM2.5超過年平均2倍的高危險環境中，她促行政院及環保署南遷、宣布禁燒生煤、要求中鋼原物料堆置場室內貯存，檢討「高屏空污總量管制計畫」。

要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊指出，東北季風一吹，小港沿海6里居民家戶緊閉，但室內陽台仍四處有煤鐵灰，環團採集中鋼及飛到居民家中的煤礦灰塵，委託檢驗單位以精密儀器分析，結果顯示，大林蒲鳳鼻頭的黑色灰塵成分與中鋼煤礦砂的成分組成相似度極高，所含重金屬元素都是煤礦砂重金屬成份。

屏東縣教育產業工會代表批評環保署改制空品指標將PSI改成AQI，造成民眾認知混亂，輕忽空氣品質對健康影響。

民眾舉牌聲援，強調人民的肺不是「空氣清新機」，無法換濾網，促政府要加強管制空品，才能還給人民好的空氣，確保下一代健康。

高市議員吳益政挺身聲援，促民眾以行動支持捍衛呼吸好空氣的權利。1060123

(中央社)