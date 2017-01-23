韓SISTAR孝琳進軍北美市場

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南韓演藝經紀公司STARSHIP娛樂負責人今天表示，旗下女團SISTAR成員孝琳將於3月起前往美國巡迴演唱，正式進軍北美市場。

南韓「亞洲經濟」今天報導，STARSHIP娛樂表示，與美國知名代理經紀公司Transparent Agency合作，共同策劃了這次夜店巡演。孝琳將在紐約、洛杉磯等地舉行演唱會，目前正在進行準備工作。

經紀公司還表示，孝琳將以南韓歌手身分代表參加3月在美國德州奧斯丁舉辦的音樂節─「西南偏南」（SXSW）。

孝琳此前發布的首張迷你專輯「It’s Me」反響熱烈，主打歌曲「Paradise」在中國大陸音樂網站─QQ音樂的K-POP週榜中位居榜首。1060123

(中央社)