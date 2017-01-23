醫美診所醫師競速害重傷 公共危險起訴

去年11月深夜醫美診所醫師倪宗亨酒駕與人競速，因超車發生連環車禍，導致1女重傷，倪男身為醫師非但沒救人，還躲了20小時，到案移送後被收押，檢方依公共危險將他起訴後，高雄地院法官裁定交保200萬元、限制住居及出境出海。

(中時)