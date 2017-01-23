和家人上山打獵 男子獵槍走火胸口中彈

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黃姓少年與家人上山打獵，不幸滑倒導致獵槍擦槍走火，所幸無生命危險。(賴佑維翻攝)

桃園市復興區17歲黃姓少年23日凌晨與家人等4人到南插天山山區打獵，因滑倒造成獵槍走火，而打中自己胸部，造成胸部受傷。警、消獲報後，6人合力將黃男搬運下山就醫。

警方表示，黃姓少年住在復興區義盛里，槍枝為原住民合法申請許可，下山時意識清楚，並無生命危險。

(中時)