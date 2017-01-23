詹啟賢參選黨主席 郝龍斌：令人期待

國民黨副主席郝龍斌。(黃世麒攝)

詹啟賢23日宣布參選國民黨主席。（趙雙傑攝）

前國民黨副主席詹啟賢今日召開記者會，正式宣布參選國民黨黨主席，藍營黨魁之爭，包含洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、韓國瑜在內已有5人表態參選。對於詹啟賢正式投入選戰，郝龍斌也發文表示這是君子之爭，令人期待。

郝龍斌表示，這次黨主席選舉，是國民黨122年來最多人參選的一次，代表了國民黨雖然身處危機，但更激起大家對黨的責任以及渴望改變黨的決心。他指出社會上常詬病國民黨的大老文化總以「論輩份、講禮讓、用團結」等束縛來壓抑不同聲音，導致黨更走向分裂，期盼這次的黨主席選舉能把這些鄉愿的思維徹底打破，「重新讓國民黨的價值活在社會之中」。

郝龍斌說，國民黨最需要改變的就是「走向社會」，而走向社會最重要的任務就是世代的交替，希望自己在擔任黨主席後，能把國民黨改造成一個讓年輕人、讓社會敬佩的政黨。

(中時電子報)