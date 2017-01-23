川普企業收外國款 白宮前律師團控違憲

我要評比

一群前白宮倫理律師明天將提出告訴，指控美國總統川普允許自家公司收受外國政府款項，涉嫌違反美國憲法。

路透社報導，參與此案的最高法院訴訟律師古普塔（Deepak Gupta）表示，他們主張，根據美國憲法的報酬條款（emoluments clause ），川普的公司不得收受這類款項。

這項條款禁止美國政府官員收受外國政府的金錢。

古普塔說，將尋求法院命令，禁止川普接受這類款項。

此案稍早由「紐約時報」揭露，預料自由派辯護團體還會對川普提出多項控訴。

古普塔表示，將在曼哈頓聯邦法院提出此案訴訟。

川普的發言人尚未對此置評。1060123

(中央社)