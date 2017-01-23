川普新任國安顧問遭調查與俄關係

新任美國國家安全顧問佛林與俄羅斯關係密切，他在聖誕節前致電俄國駐美大使，而當時正是前總統歐巴馬宣佈制裁俄國前夕。（圖／美聯社）

美國國家安全顧問是總統身邊最核心的幕僚，圖中是川普就職後在楕圓形辦公室簽發第一個行政命令時，國家安全顧問佛林(左)、資深政治顧問科斯納(中)與副總統彭斯(右)在一旁觀看。（圖／美聯社）

川普新任命的國家安全顧問佛林(Michael Flynn)近日遭到美國反情報部門調查，調查目標指向他與俄羅斯官員的關係。

據《華爾街日報》報導，原已從軍方退休的陸軍中將佛林與其他川普任命的核心政府官員於周日宣誓就任，在最近美國反情報部門針對俄羅斯干預美國選舉與政治運作的調查中，川普團隊核心人物與俄國聯繫的狀況也受到仔細的檢視，其中包括已就任為國家安全顧問的佛林。其調查的結果與進度目前還未有詳細的訊息。

報導說，佛林被懷疑在去年曾接受《今日俄羅斯》(Russian Today)的資助，前往俄國參加一場盛會，在這場盛會的晚宴上，佛林被安排與普丁坐在一起。

反情報部門還說，在歐巴馬宣佈對俄羅斯駭客干擾美國大選進行制裁前，佛林曾數度打電話給俄國駐美大使基斯利亞克(Sergey Kislyak)。

川普的新聞發言人史派瑟(Sean Spicer)說，佛林在聖誕節致電俄國大使，並發簡訊給他，只是祝他聖誕節快樂並賀新年。

美國國家安全顧問一職雖非總統的內閣成員，但一向是美國總統身邊最具影響力的政治顧問之一。

佛林今年57歲，在陸軍服役30餘年，退休時官階為中將。曾參與過伊拉克與阿富汗戰事，佛林擁有地面作戰真實經驗，川普做重大國安決策時需要這樣的人協助。他的脾氣暴躁出了名，多次因對穆斯林的激進言辭引發極大爭議，被認為有伊斯蘭恐慌症(Islamophobia)，佛林自己宣稱，他因警告伊斯蘭恐怖主義興起，導致丟官。不過一般認為，他對俄國與中國態度較為溫和柔軟。

(中時電子報)