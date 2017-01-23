存款利率降 越南僑匯收入銳減

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統計顯示，去年越南僑匯收入僅90億美元，較以往大幅減少。專家表示，越南調降銀行存款利率，以及美國新任總統川普推動貿易保護主義，是越南僑匯收入明顯減少的主因。

僑匯是由旅居海外越南僑胞匯款回國，其中30%的僑匯用於儲蓄、30%投資生產經營、20%投資黃金及16%投資房地產等。越南僑匯收入主要來自美國，占60%。

根據數據，2012年至2015年，越南年均僑匯收入都超過100億美元大關，被列為全球前10大僑匯收入國。其中，2015年越南僑匯收入高達132億美元，居世界第9位，僑匯收入占國內生產毛額（GDP）的6.4%。

不過，去年越南僑匯收入僅90億美元，遠低於原計劃120億美元的目標，呈現大幅減少情形。

經濟專家說，越南國家銀行2015年底除了將美元存款利率歸零，也調降越幣存款利率。

再加上，美國宣布將退出跨太平洋夥伴協定（TPP），導致原打算匯款回越南，利用TPP優惠政策投資於生產的希望渺茫。此外，川普表示將推動貿易保護主義及支持強勢美元，也影響越南來自美國的僑匯收入。

專家預測，由於美國貿易保護主義日益抬頭、美元強勢及美國可能再升息等因素，今年越南僑匯收入恐將受到更大衝擊。1060123

(中央社)