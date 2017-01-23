三星談Note7起火 推S8前誓避免重蹈覆轍

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南韓三星電子今天表示，旗下旗艦智慧型手機Galaxy Note 7起火主因在於電池瑕疵，並在推出Galaxy S8之前宣布採取行動，避免重蹈覆轍。

三星試圖挽回消費者信心，力拚在智慧型手機業重拾動能。

路透社報導，這家全球最大智慧型手機製造商首次解釋起火事件原因時，排除Note 7硬體與軟體出問題，並表示未來推出Galaxy S8等新機不會再發生起火事件。

公司在聲明中表示：「我們期待在加強安全承諾下繼續向前進。過去幾個月的教訓如今深深反映在我們的程序和文化中。」

儘管三星電子行動部門預計會從Note 7失敗中重整旗鼓，投資人仍審慎看待前景，因為不確定Note 7起火事件會如何影響未來旗艦機的銷售。

HI投資證券公司（HI Investment & Securities Co.）分析師宋明燮（Song Myung Sup，音譯）表示：「除非三星明確找出起火原因，否則消費者不願購買S8，S8預計4、5月推出。」

三星電子是去年8月2日發表Galaxy Note 7，但當月24日就傳出用戶在南韓為手機充電時發生爆炸，之後陸續傳出35起自燃與爆炸案例。

三星解釋是鋰電池瑕疵，並於9月2日宣布針對全球Note 7用戶提供換機服務並暫停銷售Note 7，共回收約250萬支。

9月8日，美國聯邦航空總署（FAA）強烈建議旅客，機上勿使用與托運Galaxy Note 7，全球多家航空業者跟進。

隔天，美國消費品安全委員會（CPSC）示警，說Galaxy Note 7持有人應停止使用這種裝置。

三星9月14日發布軟體更新，限制Galaxy Note 7南韓用戶的電池只能充飽60%，以降低爆炸風險。

美國消費品安全委員會9月15日宣布召回大約100萬支Galaxy Note 7。同日，美國運輸部下令搭機乘客不得攜帶Galaxy Note 7登機。

三星接著在多國陸續執行Note 7換機作業，但好景不常，一支已更換過的三星Note 7於10月5日在美國西南航空班機上冒煙。三星電子數天後宣布將「調整」Note 7產量。

然而，由於產品持續發生安全問題，三星電子10月11日正式宣布，決定全球停售、停換並永久停止生產Note 7，也建議消費者別再使用這種裝置，讓這款手機永久下架。（譯者：中央社盧映孜）1060123

(中央社)