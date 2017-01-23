癌友過年健康吃 新鮮低油不生食
癌症病友過年該怎麼吃？營養師建議以新鮮、低油、營養均衡為主，不需過多飲食禁忌；若正在進行化療、放療，應避免生食，以免感染。
大林慈濟醫院腫瘤中心營養師(二余)宜辰表示，癌症病友過年總不知該怎麼吃，甚至有「可以進補嗎？」的疑惑，而家人親友準備年菜時，也往往不知該如何兼顧健康與過節氣氛。
(二余)宜辰指出，其實只要改變一下烹調方式，均衡攝取各類食物，搭配新鮮、低油、高纖維的飲食原則，癌友也可以開心、安心過個好年。
她建議癌友應該有選擇性的「挑食」，這種健康的「挑食」，可將煎、油炸糖醋魚改為清蒸或煮湯；筍絲蹄膀可將筍絲川燙搭配豆乾絲，以減少過多油脂與糖的攝取。
至於油炸紅燒獅子頭，可以改用板豆腐加荸薺搭配香菇，以植物性蛋白取代動物性脂肪；加工肉品例如香腸、臘肉等含亞硝酸鹽的食品，應盡量少吃。
吃火鍋時，記得五色蔬菜不可少，多吃料少喝湯；加工餃類如魚餃、蝦餃可以杏鮑菇類取代；帶殼海產（蝦子、螃蟹）因有海洋弧菌污染疑慮，建議化療或放療間避免食用。
由於化療、放療期間，可能有白血球下降及免疫力低的問題，因此癌友必需特別注意衛生，避免生食，水果要削皮食用，以免不小心感染、造成發燒跑醫院，破壞了過年氣氛。
(二余)宜辰表示，對癌友而言，營養飲食可以增加組織修補，不需過多飲食禁忌，但也不應過量的大魚大肉而影響健康。她建議多吃蔬果來幫助身體廢物排出，提升身體抗氧化力。1060123
(中央社)
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