春節期間陽明山交管 詳細資訊看這裡

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台北市陽明山風景區是許多人春節郊遊必訪景點，警方為了避免交通阻塞，27日起至2月1日，針對陽明山周邊路段進行交通管制，建議民眾改搭大眾運輸前往。

陽明山每天假日人潮擁擠，台北市警局北投分局預計這次春節，陽明山恐怕會湧入大量遊客，因此，春節期間實施交管，範圍為仰德大道及陽明公園周邊地區（含陽明公園、湖山路、中興路、陽金公路）。

警方表示，仰德大道假日管制時段，上山管制點為復興橋頭、至善路2段1巷口、下山管制點為陽明路、中橫街口，山管制時段為上午7時至下午4時，下山管制時段依車流狀況實施彈性管制為下午2時至下午6時。另中興路(陽明書屋至陽金公路間)採取單向管制通行。

警方指出，中興路（花鐘至瀑布間）設置人車分道設施、紗帽路及東昇路局部路段狹窄處雙邊禁止停車、湖山路二段（第一停車場至雷隱橋）要上午6時至下午5時禁停紅線，其餘路段像是新北投溫泉區、藝術大學、復興三、四路櫻花隧道不實施管制。

建議春節陽明山區遊客多，警方建議民眾最佳玩法就是搭乘捷運及接駁公車124、125、127、130、131等交通工具，以免因塞車而影響遊玩興緻。1060123

(中央社)