河南自由貿易試驗區 擬2月下旬掛牌
中國大陸河南自由貿易試驗區可望於2月下旬掛牌，預期今年將吸引1萬家企業進駐。
大河網報導，河南省商務廳、河南省對外開放領導小組辦公室、河南省自貿試驗區辦公室、河南省跨境電商綜試區辦公室22日聯合召開記者會，宣布河南自由貿易試驗區掛牌的時程。
河南省商務廳廳長焦錦淼表示，中國（河南）自由貿易試驗區各項籌備工作就緒，等待正式批覆後，即可掛牌運作，全面開展工作。
大陸商務部部長高虎城2016年8月31日對外正式公布中共中央、大陸國務院在遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陝西省7個省市新設自由貿易試驗區的決定。
河南自貿區分為鄭州、開封、洛陽三個片區，功能定位是「加快建設貫通南北、連接東西的現代立體交通體系和現代物流體系的要求，著力建設服務於『一帶一路』建設的現代綜合交通樞紐」。1060123
(中央社)
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