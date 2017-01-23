採買很便利 高雄市推6大年貨公車
「2017高雄過好年」活動已經開跑，市府為了方便民眾採買年貨，規劃「6大年貨公車」路線，要讓民眾免於塞車、停車之苦；下載「高雄雄好康APP」者於活動期間還能抽獎賺好康。
另外，配合春節假期，高雄市計程車自今天起到2月1日跳錶計費後再加收新台幣50元。市府交通局提醒消費者搭計程車時索取收據明細，以免被再誤加收車資。
三鳳中街是高雄採買年貨最著名的商圈，每年都會湧進大量人車潮，為方便民眾採買年貨，免去塞車、找車位的困擾，交通局推出「6大年貨公車」，包括205中華幹線、88建國幹線、92自由幹線、紅27、33、0南及0北等公車。
6大精選年貨公車班次密集，民眾可在火車站搭乘205中華幹線公車、88建國幹線及紅27公車在三鳳中街站下車，及92自由幹線在雄中站下車；此外，搭乘33、0南及0北等在三民市場站下車也可到達三鳳中街。
採買年貨的民眾也可下載「高雄雄好康APP」，登錄活動期間內店家抽獎券，就有機會抽中大獎。
高雄市今年延續刷一卡通搭公車「一日兩段吃到飽」的優高雄惠政策，即當日第3趟起可免費搭乘市區公車，搭配使用手機「高雄Ibus」APP軟體，可快速查詢公車即時動態，搭公車免等待。1060123
(中央社)
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