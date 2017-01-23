不捨！為籌妻子醫藥費 李炳輝行動不便硬撐

李炳輝行動不便仍硬撐四處登台表演，都為了給妻子籌心臟手術費用。(中時資料照片)

昨鴻海在南港展覽館舉辦尾牙活動，睽違5年多未持主持節目的「綜藝大哥大」張菲，第五度擔任主持人，自然成為關注焦點，而當天，視障歌手李炳輝也應邀登台演出，即便行動不便，仍堅持工作，總陪他上工的老婆許雅惠坦言，李炳輝近來收入不穩定，每兩個月可能僅一場商演，經濟頗為吃緊。

李炳輝昨登尾牙場演出，據《蘋果日報》報導，李太太透露，先生因為中風過，影響了手指的靈活度，但他仍堅持工作，因為生活全仰賴零星通告跟商演，然這幾年景氣不佳，工作機會變更少，有時李炳輝兩個月只有1場演出邀約，其實入不敷出，而最近心臟不適的許雅惠，總是忍痛到場扶丈夫登台表演，夫妻倆艱難地互相扶持，也因為醫生建議許雅惠裝心臟支架，因此李炳輝才會硬撐，就是希望多給老婆籌手術、醫藥費。

李炳輝友人也透露，他愛面子，朋友多次想幫他申請補助，但都遭他拒絕，堅持靠自己的能力賺錢，「不要別人同情施捨」，李炳輝又因想法不同，常跟太太起爭執，但許雅惠抱怨歸抱怨，還是無怨尤地牽著老公跑通告，讓人看了既不捨又感動。

(中時電子報)