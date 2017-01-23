全球行動通訊大會 三星將不發表新機S8

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南韓科技大廠三星電子今天表示，不會在今年全球行動通訊大會（MWC）發表智慧型手機Galaxy S8，暗示今年這款旗艦機推出時間可能較去年晚。

根據路透社，三星電子行動通訊事業部總裁高東真（Koh Dong-Jin）表示，2月27日在西班牙巴塞隆納登場的全球行動通訊大會期間，不會為Galaxy S8舉行發表會，有別於先前Galaxy S系列手機。

法新社也報導，外界原本預料新機Galaxy Note 8會在全球行動通訊大會推出，但高東真表示會延後，確保沒有安全問題。

高東真沒有提到公司計劃何時發表新機。這將是三星去年10月因旗艦機Note 7安全問題失利以來首度推出旗艦款。

三星去年2月全球行動通訊大會場邊展示Galaxy S7，然後3月上市。（譯者：中央社盧映孜）1060123

(中央社)