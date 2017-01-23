少年欠百萬賭債被迫休學 警方破簽賭集團
高雄市一名林姓少年欠債百萬被迫休學，去年他在兩名同儕唆使下，利用手機上網到「博金」簽賭網站下注，7月至11月共4個月期間欠下張、李2嫌合計約新台幣27萬元的賭債無法償還，經張嫌介紹經營地下錢莊的朋友借錢，以年利率約120%之高利貸借款，害林姓少年積欠124萬元債務，直到債主找上門來，林姓少年父母陪同他報案，全案才曝了光。
1月20日少年隊警方動員30名警力，兵分7路持搜索票前往嫌犯住處搜索，將7名嫌犯緝捕到案，查扣電腦主機3台、行動電話7支、帳冊、簽單、被害人本票24張、新台幣11萬7千元、第三級毒品4公克等物品，全案依賭博、重利罪及毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣高雄少年及家事法院、臺灣橋頭地方法院檢察署偵辦。
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(中時)
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