農會改選亂 雲林縣長李進勇說重話

元長農民李長春(中)激動地說要用生命拚選舉。（許素惠攝）

農民李重直指控有農會現任總幹事要尋求連任，老公卻登記選代表及理事，完全沒有利益迴避。（許素惠攝）

立委蘇治芬（右）要求雲林縣李進勇（左）對於農會改選亂象要有積極作為。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇向陳情農民說明縣府作為。（許素惠攝）

陳情農民舉手牌表達訴求。（許素惠攝）

雲林副議長蘇俊豪（右）以「烏魯木齊」（亂七八糟）形容此次農會改選，左為社會處長丁彥哲。（許素惠攝）

針對農會改選亂象，立委蘇治芬、雲林縣副議長蘇俊豪今日上午率200多農民向縣府陳情，要求縣府在法的界限內積極作為，讓選舉公平公正公開。縣長李進勇說重話「不要以為我不敢用《農會法》第46條」，要各農會自制。

上午200多名農民前往縣府陳情，其中許多是登記參選農會代表及理事監的參選人，大家手持訴求「農會選舉資格審查應採事前協調，不是事後補救」等手牌。

蘇俊豪直指過去不曾參與農會輔選，這次介入才知根本「烏魯木齊」（台語意指亂七八糟），目前在朝者目無法紀，「自己人」都已經知道號次並擁有選舉人名冊，欲挑戰的在野參選人竟然都不知道，希望縣府當農民的後盾。

84歲元長老農李長春附和蘇俊豪說法，激動地說「我已經老啊！不怕他啦，把生命豁出去已沒關係」。60歲的農夫李重直指控有現任農會總幹事要尋求連任，老公卻同時登記參選代表和理事，完全沒有利益迴避。

「我們什麼都沒有，是赤手空拳在跟人家拚！」蘇治芬指出，民進黨中央下達農會輔選任務，雖然艱難，大家還是很努力，希望縣府在法的標準及上限內，可以更積極的作為。按規定本月19日前各農會就應將所有參選人審查資料送縣府，但相關流程嚴重延宕，縣府應戮力補救，而非消極任憑農會技術性拖延。

蘇治芬強調，況且需要法院等各單位配合應事前協調，而非事後補救，因不能損及選舉權益或造成不公等情事，結果就有人可以拿到號次和選舉人名冊，有人則拿不到，而非農會「自己人」根本不曉得誰的徵信尚未齊全，又為何尚未齊全？《農會選罷法》第11、16條修正，最重要精神是以利申請選舉人名冊，在法的授權下主管機關有義務積極且實質監督，而非消極監督，才能彌補在農會改革過程中的不公平現象。

李進勇說，已催促縣警局及地檢署完成參選人素行徵信審查，地院則完成80%，懇託盼明日全數完成，讓參選人最晚在25日可以申請到選舉名冊。對於東勢鄉農會無視法院裁定及相關法律規定，「不要以為我不敢用《農會法》46條（即解除總幹事、理事長職務等）」。

由於接下來即農曆春節，唯恐許多農會繼續拖延，蘇治芬要求縣府若地院資料都完成審查，馬上通知農會專人領取並通知候選人，讓選舉名冊務必當天就能提供給候選人，俾符合修法的精神。

即將接任副縣長的社會處長丁彥哲表示會指示農業處照辦。

(中時)