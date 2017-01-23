奧斯卡名單將公布 網路首度直播

萬眾矚目的2017年奧斯卡金像獎入圍名單將於明天將透過網路直播公布，「樂來越愛你」、「月光下的藍色男孩」和「海邊的曼徹斯特」都是得獎大熱門。

法新社報導，入圍電影、演員和導演名單將首度透過網路直播，在黎明前揭曉。

電影觀察家預測，達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導的浪漫音樂歌舞片「樂來越愛你」（LaLa Land）將在美國時間2月26日舉行的奧斯卡頒獎典禮，一舉拿下最佳影片、最佳導演等多座獎項。「樂來越愛你」本月初在金球獎破紀錄橫掃7個獎項。

但「樂來越愛你」男女主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾瑪史東（Emma Stone）的小金人之路，面臨「月光下的藍色男孩」（Moonlight）和「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）的激烈競爭。

其他可能入圍最佳影片的作品有「異星入境」（Arrival）、「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）、「漫漫回家路」（Lion）和「關鍵少數」（Hidden Figures）。

角逐影帝的可能人選有「海邊的曼徹斯特」的凱西艾佛列克（Casey Affleck）、「樂來越愛你」的雷恩葛斯林、「藩籬」（Fences）的丹佐華盛頓（Denzel Washington）、「鋼鐵英雄」的安德魯加菲（Andrew Garfield）和「神奇大隊長」（Captain Fantastic）的維果莫天森（Viggo Mortensen）。

影后方面，艾瑪史東可能會面對「第一夫人的秘密」（Jackie）的娜塔莉波曼（Natalie Portman）、「她的危險遊戲」（Elle）的伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、「異星入境」的艾美亞當斯（Amy Adams）和「走音天后」（Florence Foster Jenkins）的梅莉史翠普（Meryl Streep）。（譯者：中央社陳昱婷）1060123

(中央社)