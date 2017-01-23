台中榮總送年菜 百歲榮民開心迎雞年
快過年了，不少榮民老伯伯孑然一身，台中榮總募得百份年菜，並與台中福華飯店合作推出適合長輩的年菜料理，百歲榮民王龍清開心吃年菜迎接雞年到來。
台中榮總上午在台中福華飯店舉辦年菜送愛記者會，台中榮總院長許惠恒、國軍退除役官兵輔導委員會台中市榮民服務處處長虞思祖、彩虹爺爺黃永阜、王龍清、福華江南春主廚古傳福等人都出席，為榮民老伯伯送年菜。
許惠恒指出，台中榮總今年已第4年舉辦這項活動，讓獨居長者在歲末寒冬之際，感受到年節溫暖的氣氛及社會溫暖。
虞思祖表示，大台中地區的榮民約3萬7000多人，榮眷則有7萬多人，平均年齡約86歲，百歲者也不少，部分榮民老伯伯在台孑然一身，只靠著微薄的就養金1萬4000多元過活，還有人獨居在偏遠地區，很需要外界關心，感謝台中榮總愛心嘉惠老榮民。
為這項愛心活動設計年菜的古傳福表示，除特別留意菜色與菜量，考量應景外，更需注重配合長輩的食用習慣與營養的攝取上，今年融入健康及容易咀嚼的圍爐菜色，仍維持與去年一樣的6道吉祥又應景的年菜，分別是參棗燉雞湯、紅燒獅子頭、上海燻魚、杭州東坡肉、八寶芋泥、栗子糯米飯等。
開心出席記者會的百歲老榮民王龍清說，他目前獨居在台中市南屯區，幾道年菜中他最喜歡吃雞肉了，剛好明年是雞年，他祝大家新年快樂、雞年行大運。1060123
(中央社)
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