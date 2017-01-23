春賞櫻嚐海味 新北6個必去必吃熱點

春節將至，新北市農業局規劃6項適合闔家出遊的熱點，不僅有季節限定的櫻花、美麗的漁港，還有讓人暖到心裡的溫泉，及親近可愛的貓咪。

1.坪林與平溪賞櫻：追逐第一道山櫻花綻放年節期間，新北市櫻花預計會開在平溪區與坪林區，以山櫻花為主。平溪區櫻花主要開在平湖森林遊樂區環山道路，坪林區則是在樟空子路與南山寺周邊。

2.猴硐貓村：世界六大賞貓景點曾獲CNN評選為「世界六大賞貓景點」的猴硐貓村，春節不打烊，貓咪陪伴大家過年。在都市水泥叢林中，民眾就算看到貓咪，也多半只能遠觀，民眾來到猴硐，可以近距離親近生命，感受貓咪到處遊走、睡覺和伸懶腰的百般魅力，歡迎民眾攜家帶眷前往猴硐貓村，和貓咪一同慵懶度日。

3.磺港溫泉：泡湯兼賞海景全世界只有英國、冰島等11個國家才有的海底溫泉，台灣本島只在新北市金山區才有。海底溫泉是海水滲到地層深處，再度湧出地表所形成的溫泉，「金山海灣溫泉會館」是全台灣第一座位於漁港內的溫泉旅館，民眾能愜意地邊泡湯邊賞海景，還能在飯店住上一晚，滿足視覺與觸覺的雙重享受。

4.深澳漁港與水湳洞漁港：享美景、嚐美食瑞芳區的深澳漁港附近有酋長岩、象鼻岩等熱門景點，還有鯊魚煙、海鮮卷、墨魚香腸等美食，離深澳漁港不遠處，還有水湳洞漁港，白天有特色風景陰陽海，晚上更有燈火如星閃耀的夜景，山海共映吸引影視作品前來拍攝，如廣告「LINE旅遊大亨背包客篇」、八點檔「700歲旅程」，在成龍、羅志祥、歐陽娜娜主演電影「機器之血」也曾在此取景。

5.貢寮吃貢寮鮑：春節最肥美農業局近年來將貢寮當地以海菜餵食，潛水夫寒冬下海採集的新鮮九孔與黑盤鮑，推廣成「貢寮鮑」品牌。春節期間正好是盛產期，價格平實又肉質緊實，格外Q彈，品嚐鮮美正當時，九孔價格一斤約450到550元，黑盤鮑一斤約700到900元。

6.品嚐萬里蟹：暖冬還有「萬里蟹」品牌由石蟳、花蟹、三點蟹組成，民眾往往以為萬里蟹只有秋季才有，其實不然，農業局表示，今年萬里蟹產量到春節期間相對平穩，價格也合理，石門區的富基漁港、萬里區龜吼漁港的漁夫市集等地都是吃萬里蟹的好地方，品嚐完萬里蟹後，還能順道暢遊北海岸秀麗景色，放鬆心情，享受一日輕旅行。1060123

(中央社)