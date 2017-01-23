美海軍研發智能炮彈，保護軍艦不被圍毆
「軍事與航太」(Military aerospace)報導，雷神公司的彈藥開發專家將研發用於美國海軍水面戰艦的聰明炮彈，用於防衛各種類型的「蜂群戰術」和「狼群戰術」。美國國防高級研究計劃局（DARPA）的官員宣布，將增加800萬美元的研究資金給雷神飛彈系統部門，用於研發多方位快速防禦攔截系統（MAD-FIRES）。
DARPA官員說，無人機（UAV）、導向飛彈、小型飛機和快速攻擊艇成為現在海軍艦艇的大威脅，由於這些設備已愈來愈廉價與容易取得，使得恐怖份子經常會用「蜂群戰術」的手段來攻擊美軍。雖然現在美軍上有方陣快炮(Phalanx)可以在一分鐘內灑6000發的20公釐炮彈，但是一威脅物很多，方陣快炮可能應接不睱，而且在連續射擊的情況下，方陣快炮只有一分鐘的彈藥量。因此，DARPA希望，設計出一種可導引的炮彈，在低成本與低使用量的性況下，達到最有效的防禦，這就是MAD-FIRES的宗旨。
目前MAD-FIRES是在美國維吉尼亞州阿靈頓市的雷神公司開發中心正在研發，目前研究的彈藥口徑是如20公釐或是40公釐口徑彈藥，也就是方陣快炮或是波佛斯快炮的口徑。MAD-FIRES在第一階段研發中，Raytheon致力於炮彈的概念設計，性能模擬和風險評估。
根據最初的設想，MAD-FIRES就是一種縮小的導引炮彈，目前該計劃的研究重點在彈頭如何改變其飛行路徑，並且還能同時瞄準，目前有兩種設想，採用彈翼修正或是噴射推進。
(中時電子報)
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