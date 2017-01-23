國民黨主席選戰 吳敦義：公平中增進黨的團結

前副總統吳敦義（右），今天特到台中市議會參加國民黨團幹部交接。（陳世宗攝）

新任書記長市議員李中（右），在國民黨中央黨部副秘書長楊瓊瓔監交下，從舊任書記長楊正中（左）手中接過印信，肩負起未來在野監督的重要責任。（陳世宗攝）

吳敦義與國民黨籍市議員合照，展現國民黨籍市議員團結一心，繼續為市民進行在野監督。（陳世宗攝）

「我對國民黨充滿信心。」前副總統吳敦義23日參加台中市議會國民黨團幹部交接時，針對已請辭的國民黨首席副主席詹啟賢，宣布參選國民黨主席！吳敦義說，他對詹參選表示歡迎祝福，希望在公平公正的選舉中，產生未來的黨主席，增進黨的團結，未來重登執政之路。

詹啟賢今天上午宣布參選國民黨主席！媒體問吳敦義國民黨有5人宣布參選黨主席，這是代表團結嗎？吳敦義指出，不能用強制、排斥的方法，難道只能有張三選，李四不能選嗎？只要是公平的機制、大公無私、不偏不倚、選舉只是會增進團結，「我對國民黨充滿信心。」

吳敦義表示，他對每位有意願為黨來付出，讓黨在野能發揮監督制衡的力量，將來邁向未來的實踐理想能夠重新獲得執政，為全國民眾服務，這是大家共同的目標，都表示歡迎祝福。不能對任何一位候選人作評論，只是希望在公平、公正的選舉當中，產生未來的黨主席，增進黨的團結未來重登執政之路。

台中市議會國民黨團今天舉行黨團幹部交接茶會。由原書記長楊正中交棒給連任4屆市議員的李中！吳敦義、國民黨副秘書長楊瓊瓔、台中市議長林士昌、多位國民黨市議員出席，台中市副市長林陵三也率領市府一級官員到場祝賀。

國民黨由原執行長李中擔任書記長，顏莉敏議員擔任執行長；另外由市區與山海屯區各推選一位新任副書記長，包括陳政顯議員、賴朝國議員、顏莉敏議員、及蘇柏興議員等4人為副書記長。

(中時)