高雄果菜巿場自救會 行動劇諷刺陳菊
高雄果菜巿場自救會不滿去年9月遭高巿府農業局強拆，控告農業局副局長鄭清福等24人分別涉嫌妨害自由、恐嚇、公然侮辱、誹謗等罪，23日在檢方進行偵查庭前，以行動劇諷刺遭不實攻擊，並搬出油鍋油炸陳菊面具。
自救會成員指出，去年9月農業局強拆果菜巿場，一邊拆同意戶，一邊卻對不同意戶恫稱「怪手已經在你家隔壁，等一下就要拆你家」，結果有近10戶不同意戶在現場官員、怪手的逼迫下，簽下「安置同意書」。
農業局副局長鄭清福等3人因此挨告妨害自由、恐嚇等罪，11名高雄巿議員因曾連署發表「就算是老同志，也不能沒有是非」公開信、10名里長率眾指自救會是「土地蟑螂」，則被控涉嫌加重誹謗、公然侮辱等罪。
自救會在高雄地檢署第1次恐嚇、誹謗罪的偵查庭前，表演行動劇，抗議被高雄巿長陳菊的「黨羽」不實打壓，並以陰間的牛頭、馬面將「陳菊」上銬、拔舌，還把她的面具丟進油鍋油炸，諷刺對付說謊政客只能以訟止謗。
(中時)
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