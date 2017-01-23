田弘茂：做好準備 期待兩岸新發展

海峽交流基金會董事長田弘茂今天表示，政策面如何讓兩岸恢復常態性接觸並非海基會定位所能做的，但仍會不斷做好準備，歡迎並期待兩岸有新發展。

田弘茂日前邀請中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘於金門會面；大陸海協會則表示，不解決是否承認「九二共識」這個基礎問題，「講再多的話，對化解僵局都是沒有意義的」。

田弘茂上午出席海峽交流基金會2017台生春節座談聯誼會時，針對相關問題作上述表示。

田弘茂說，在政策面如何讓兩岸在目前較低迷的狀態下，有進一步改善，體制化、常態化接觸，取決於決策高層，並非海基會的定位所能做的。

他表示，海基會主要工作是負責兩岸事務性接觸、提供服務與解決問題，歡迎並期待有一天，兩岸有新發展時，該做的工作都已經準備好，目前準備工作也都不斷在進行。

田弘茂上午在2017台生春節座談聯誼會致詞時也表示，即便過去幾個月國際局勢與兩岸關係都有起伏，但政府仍堅持維持現狀的基本態度，這是基於對兩岸和平相處的願望。

此外，田弘茂提到，2017台生春節座談聯誼會是海基會在今年開年以後第一個重要活動；青年教育與生涯發展與未來兩岸關係發展有密切相關，青年也是兩岸發展的中堅棟梁，政府非常重視青年世代，也樂見兩岸青年交往，增進彼此了解。

他說，基於政府立場而言，海基會仍期盼在陸台生能回到台灣工作；不過，台生目前在大陸求學，海基會便有責任盡所能提供必要服務，並協助台生解決問題。1060123

(中央社)