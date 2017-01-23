美眾議員提案要美國退出聯合國

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美國華府政壇要求美國退出聯合國的聲浪再起。聯邦眾議員羅傑斯日前在國會提出法案，要求新任總統川普終止美國的聯合國會員資格，並停止撥款與捐助。

共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯（Mike D. Rogers）於1月3日國會開議後提出「2017年美國主權重建法案」，主旨是廢除「1945年參與聯合國法案」，目前已有6位眾議員加入連署。川普就職後，法案動向引起關注。

法案要求美國總統終止美國的聯合國會員資格，包括所有聯合國內部機構、特別組織、各項委員會，以及其他相關實體的會員，並關閉美國駐聯合國代表團。

法案同時規定：1、禁止對聯合國的撥款或自願性捐助款項的授權。2、禁止向聯合國部隊維和行動撥款的授權。3、禁止對有美國部隊參與的聯合國部隊維和行動的支出。4、美國部隊不再隸屬於聯合國部隊司令的統御。5、聯合國官員與雇員在美國不再享有外交豁免權。

聯合國總部雖位於紐約，但美國政壇向來有希望退出聯合國的聲音，川普（Donald Trump）就職後，退出聯合國的聲浪再度浮現。

川普曾說，聯合國不但沒解決問題，還製造問題。如果不能發揮既定功能，就是浪費時間和金錢。他還推文寫到，「聯合國不過是一些人聚在一起動口與享樂的俱樂部。」

卸任的歐巴馬政府與美國外交界支持多邊主義的一派認為，聯合國有存在必要，美國如貿然退出，是將舞台交給俄羅斯與中國。

支持退出的共和黨鷹派則認為，美國作為聯合國最大金主，在組織章程下卻無法發揮影響力，聯合國反成美國的絆腳石。

華府保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）報告指出，美國不僅是聯合國最大金主，近年來財務資助已達頂點，占聯合國一般預算的22%，以及維和部隊任務支出的27%。1060123

(中央社)