馬英九手寫春聯夯 這些地點供索取

馬英九手寫春聯夯，一堆粉絲狂問如何索取。(馬英九臉書)

馬前總統春聯索取地點。(馬英九臉書)

前總統馬英九上周在臉書公布手寫春聯後，一堆粉絲狂問如何索取，他上午公布索取地點，但數量有限，發完為止!有手快的民眾已經搶到春聯，還有人問能不能捐特別黨費就郵寄一張收藏。

馬英九上午在臉書表示「上週我在臉書公布自己手寫的春聯後，很多粉絲問我如何索取，也有很多民眾打電話到我的辦公室詢問。為了讓想要的朋友們盡量能在過年前拿到，今天開始在全國下列地點，都可以免費索取我寫的春聯。數量有限，發完為止喔！」

熱情網友們留言「我剛拿到五張，大樂! 很多地點都要明天九點才開始領。直接去立法院蔣萬安辦公室較快。」、「花蓮的鄉親們也想索取說」、「許毓仁委員辦公室春聯已全數發放完畢！」、「老台南縣沒發放點，可惜！」、「字好端正如其人！我要來去索取」、「美國區也要」、「為什麼板橋沒有呢？我可是你的鐵粉喔！」

(中時電子報)