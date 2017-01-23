超慘！威巡單洞爆出15桿

英格蘭選手艾森第18洞爆出難堪的「15」桿。(摘自威巡官網)

威巡(web.com)是美巡(PGA)的次級巡迴賽，就像美國職棒3A，是培養未來大聯盟球員的養成基地，個個實力都在不話下，可是，23日在巴哈馬進行的威巡Abaco菁英賽首輪，來自英格蘭的艾森，竟在1洞爆出只有初學者會才會出現的「15」桿。

最後1洞是5桿長洞，艾森像抓了狂似的，一而再的失手，讓他打到無法控制情緒，經過多次亂揮，最終這洞打出「10柏忌」的15桿，寫下威巡史上單洞最高桿紀錄。而他成績卡上的「15」，也成了他高球生涯難以洗刷的大恥辱，這輪因為這洞大爆桿，繳出慘不忍睹的90桿。

艾森的大爆走不止這一次，2周前他同樣在巴哈馬進行的Great Exuma菁英賽，前兩輪在狂風中總共打丟了32顆球，最終成績當然超級慘，分別交出91桿與95桿，堪稱是威巡史上36洞最差成績。

(中時電子報)