超慘！威巡單洞爆出15桿
威巡(web.com)是美巡(PGA)的次級巡迴賽，就像美國職棒3A，是培養未來大聯盟球員的養成基地，個個實力都在不話下，可是，23日在巴哈馬進行的威巡Abaco菁英賽首輪，來自英格蘭的艾森，竟在1洞爆出只有初學者會才會出現的「15」桿。
最後1洞是5桿長洞，艾森像抓了狂似的，一而再的失手，讓他打到無法控制情緒，經過多次亂揮，最終這洞打出「10柏忌」的15桿，寫下威巡史上單洞最高桿紀錄。而他成績卡上的「15」，也成了他高球生涯難以洗刷的大恥辱，這輪因為這洞大爆桿，繳出慘不忍睹的90桿。
艾森的大爆走不止這一次，2周前他同樣在巴哈馬進行的Great Exuma菁英賽，前兩輪在狂風中總共打丟了32顆球，最終成績當然超級慘，分別交出91桿與95桿，堪稱是威巡史上36洞最差成績。
(中時電子報)
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