春節倒數 過年出勤應給假或給加班費

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再過幾天就要過年，勞動部今天呼籲，雇主應疼惜勞工，國定假日勞工應放假，如使勞工於當天出勤加班，工資應加倍發給。

勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，今年農曆除夕（106年1月27日）及春節（106年1月28日至30日）為應放假之日（即俗稱之國定假日），雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給，前開休假日如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補休。

舉例而言，春節106年1月28日如遇勞雇雙方原約定之休息日，可約定於同年1月31日補休，前開補休之日，即為「國定假日」。如果勞工月薪36,000元，平日每小時工資額150元，於106年1月28日（休息日）及同年1月31日（國定假日出勤），工資計算如下：

A：如於1月28日休息日出勤4小時，雇主應於原月薪之外，另再加給900元（計算公式：150x1又1/3x2+150x1又2/3x2=900）。

B：如於1月31日國定假日出勤，無論出勤幾小時，雇主應於原月薪之外， 另再加給1日之工資，即1,200元（計算公式：36,000/30=1,200）。

勞動部強調，新法實施後雇主如違反法令，可處罰2至100萬元罰鍰。農曆春節是全家團圓重要傳統節日，雇主應本著同理心疼惜勞工，春節期間出勤及工資給付應依法辦理。

(中時)